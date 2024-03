8 marzo: Cgil, vogliamo fatti e non retorica da un governo che peggiora condizione donne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al governo e alla presidente del Consiglio "chiediamo atti concreti e non retorica, che da sola non può cambiare la condizione delle donne, ancora troppo discriminate, penalizzate e vittime di varie forme di violenza". Lo ha detto la segretaria confederale della Cgil, Lara Ghiglione, a due giorni dalla Giornata internazionale delle donne. “Per prima cosa vogliamo che venga ripristinata la condizionale che assegnava alle donne il 30 per cento dei posti di lavoro creati da bandi legati al Pnrr. Averla tolta è stato un grave errore visti i dati impietosi sulla qualità e quantità dell'occupazione delle donne. Senza lavoro e con bassi salari – ha aggiunto – anche liberarsi dalla violenza domestica è impossibile. Chiediamo per questo di superare la precarietà del lavoro e il part time. Rispetto alle pensioni vogliamo che siano ripristinate le forme di flessibilità in uscita e che venga riconosciuto il lavoro di cura. Le donne erano già penalizzate dalla Legge Fornero, ma questo governo è riuscito a fare peggio". (segue) (Rin)