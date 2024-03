Imprese: l'Ics firma codice di autodisciplina in favore della maternità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Istituto per il credito sportivo (Ics) ha sottoscritto il codice di autodisciplina per le imprese, un’iniziativa a favore della maternità promossa dalla ministra per la Famiglia, la Natalità e le Opportunità, Eugenia Maria Roccella. Lo comunica l'Ics in una nota. Il codice indirizza l’attenzione delle imprese su tre ambiti: favorire la continuità di carriera delle madri, introdurre iniziative di prevenzione e cura dei bisogni di salute, adattare tempi e modi di lavoro. L’Istituto per il credito sportivo è da sempre impegnato nell’attuazione di politiche di welfare e nel rafforzamento delle iniziative a favore delle madri lavoratrici. Il contratto integrativo aziendale di Ics prevede la possibilità per le colleghe di usufruire di congedi facoltativi legati alla maternità, bonus bebè, contributi baby sitter/asili nido/borse di studio, smart working agevolato per i neo genitori. Il codice è stato sottoscritto dal presidente Beniamino Quintieri, unitamente ad una lettera di intenti contenente le indicazioni delle buone pratiche poste in essere in attuazione del codice. "Il governo ha messo la questione demografica fra le proprie priorità, ma questa non è una sfida che possiamo vincere da soli", ha dichiarato la ministra Roccella. (segue) (Com)