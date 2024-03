Imprese: l'Ics firma codice di autodisciplina in favore della maternità (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Serve la collaborazione di tutti, e il coinvolgimento del mondo del lavoro e dell’impresa è fondamentale per favorire la conciliazione vita-lavoro e soprattutto fare in modo che le donne non vivano la maternità e la realizzazione professionale come opzioni alternative", ha aggiunto Roccella. "La firma del codice di autodisciplina per le imprese conferma la volontà dell’Istituto per il credito sportivo di tutelare la genitorialità. Ci impegniamo quotidianamente per garantire le stesse opportunità a tutti i colleghi senza distinzione di genere. Le iniziative messe in campo, oltre all’adozione del nuovo codice, rappresentano un ulteriore passo che l’Istituto compie nel fornire il sostegno necessario per evitare che le donne di Ics debbano scegliere fra carriera e famiglia. In Istituto promuoviamo la diversità di genere e sosteniamo il ruolo femminile adottando politiche e programmi mirati. Lo testimoniano i numeri: dal 2020 ad oggi i ruoli dirigenziali femminili sono saliti dallo 0 al 19 per cento mentre nei ruoli manageriali di prima linea il 38 per cento è ricoperto dalle donne", ha dichiarato il presidente Quintieri. (Com)