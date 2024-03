Trasporti: su estensione metropolitane Roma terza in Italia, in Europa dietro Berlino e Parigi 

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Roma è terza in Italia per estensione delle linee metropolitane, e fatica a tenere il passo di altre grandi capitali europee prese in esame quali Londra, Madrid, Berlino e Parigi. È quanto emerge dal rapporto dal titolo "Pendolaria, speciale aree urbane", pubblicato oggi da Legambiente. Dall'indagine risulta infatti che tra le quattro città italiane prese in esame, Roma, Milano, Torino e Napoli, la Capitale è terza nel rapporto tra chilometri di metropolitane e abitanti. Milano è la prima per numero di chilometri ogni 100 mila abitanti, pari a 3,2, seguita da Napoli con 1,5 chilometri ogni 100 mila abitanti, poi c'è Roma con 1,43 e Torino con 0,66. A livello europeo, inoltre, la Capitale si trova dietro a Londra, Madrid, Berlino e Parigi. Tra le capitali del Vecchio Continente prese inconsiderazione, infatti, primeggia Londra, con 4,93 chilometri di metropolitana ogni 100 mila abitanti, seguita da Madrid (4,48), Berlino (4,28)e Parigi (2,2). (segue) (Rer)