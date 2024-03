Trasporti: su estensione metropolitane Roma terza in Italia, in Europa dietro Berlino e Parigi  (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'indagine analizza quindi l'uso delle automobili da cui emerge che in Italia, in linea con la tradizione industriale che vede nel Bel Paese la realizzazione della prima auto a vapore moderna nel 1864, c'è un elevato utilizzo del mezzo privato, associato ad altrettanto elevati tassi di motorizzazione: si contano in Italia 666 auto ogni mille abitanti "il 30per cento in più rispetto alla media di Francia, Germania e Spagna", spiegano da Legambiente Tra le maggiori capitali europee, inoltre, Roma si posiziona al primo posto con 640 auto ogni mille abitanti. A Madrid, invece, il tasso di motorizzazione è di 360 veicoli ogni 1.000 abitanti, a Londra 351, a Berlino di 337 e a Parigi 250. Nel panorama italiano, invece, la Capitale si posiziona al sesto posto, preceduta da Catania, con 780 auto ogni mille abitanti, Perugia (760), Reggio Calabria e Cagliari (680) e Messina (670). A Palermo, invece, il tasso di motorizzazione è pari a 630 auto ogni mille abitanti, seguita da Torino (610), Napoli (600), Bari (580), Firenze (550), Bologna (530) e Milano (510). In ultima posizione si trova Genova, con 480 auto ogni mille abitanti. (segue) (Rer)