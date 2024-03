Maltempo: Coldiretti, arriva dopo febbraio più caldo di sempre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il maltempo arriva dopo che il mese di febbraio 2024 è stato il più caldo di sempre mai registrato in Italia con una temperatura media superiore di 3,09 gradi rispetto alla media storica 1991-2020. E' quanto emerge da un'analisi della Coldiretti sulla banca dati aggiornata Isac Cnr che registra le temperature dal 1800 e che evidenzia come gli effetti del cambiamento climatico siano sempre più evidenti, con il caldo fuori stagione che si alterna a fenomeni temporaleschi improvvisi, con pioggia, neve o grandinate come quella abbattutasi su Roma. L'anomalia climatica – sottolinea la Coldiretti – è stata più evidente nel nord Italia dove la temperatura è stata superiore addirittura di 3,78 gradi la media mentre al centro è stata di +2,86 gradi e al sud di +2,63 gradi. Il febbraio bollente segue peraltro un mese di gennaio che aveva fatto registrare una temperatura superiore di 1,6 gradi rispetto alla media storica – sottolinea la Coldiretti – per un inizio d'anno all'insegna del caldo che ha mandato in tilt la natura anticipando le fioriture ed esponendole ai rischi del ritorno del maltempo. (segue) (Com)