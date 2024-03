Napoli: domani in Consiglio regionale convegno su "L'impresa in Campania è donna"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

24 luglio 2021

- “L’impresa in Campania è Donna. Le misure della regione a sostegno dell’autoimprenditorialità femminile”: è il tema del convegno che si terrà domani giovedì 7 marzo, alle ore 9.30, nell’Aula Consiliare del Consiglio regionale della Campania, al Centro direzionale di Napoli, Isola F13, in vista della Giornata internazionale della donna. All’iniziativa, promossa dalla vicepresidente del Consiglio regionale della Campania, Loredana Raia, e dall’Assessore regionale al Lavoro, Antonio Marchiello, parteciperanno, insieme con i promotori, il Presidente del Consiglio regionale, Gennaro Oliviero, la Consigliera del Presidente della Giunta regionale per le Pari Opportunità, Rosa D’Amelio, la direttrice generale per l’istruzione, la formazione, il lavoro e le politiche giovanili, Maria Antonietta D’Urso.(Ren)