Violenza donne: presentato premio "Antonella Russo" a Università di Salerno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È stato presentato questa mattina il premio “Antonella Russo” nella sala Convegni dell'università degli studi di Salerno (Unisa), dal direttore del dipartimento di Studi umanistici, il professore Carmine Pinto, e dai presidenti dei Consigli didattici di Lingue e Lettere, i professori Rosario Pellegrino e Stefano Grazzini. L’iniziativa, alla sua prima edizione, intende far memoria della figura di Antonella Russo, studentessa dell'ex facoltà di Lingue e Letterature straniere uccisa il 20 febbraio 2007, vittima di femminicidio, decorata con la medaglia d’oro al valor civile alla memoria. Il bando prevede l’assegnazione di due premi da assegnare a una tesi di laurea triennale e una magistrale su tematiche relative alla violenza di genere e alle pari opportunità in discipline linguistiche, letterarie, storico-geografiche e filologiche su argomenti relativi a periodi compresi tra l’antichità e l’età contemporanea. Il premio, apprezzato dalla famiglia di Antonella Russo, presente all’evento, ha il patrocinio della delegata del rettore di Unisa per le pari opportunità, del Comitato unico di garanzia (Cug) e dell’Osservatorio interdipartimentale per gli studi di genere e le pari opportunità (Ogepo). (Rin)