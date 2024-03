Napoli: prefetto e sindaco in piazza Garibaldi per visionare dispositivo 'Strade sicure'

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sopralluogo, oggi pomeriggio, in piazza Garibaldi del prefetto di Napoli, Michele di Bari, del sindaco di Gaetano Manfredi, dell’assessore alla Legalità del Comune, del Questore, del comandante provinciale dei Carabinieri, del Comandante provinciale della Guardia di Finanza, del dirigente della Polizia ferroviaria e dell’ufficiale responsabile del Raggruppamento Campania 2 dell’Esercito italiano “Strade sicure”, per visionare dislocazione del contingente dei militari dell’Esercito italiano, di recente assegnati nell’ambito dell’operazione “Strade sicure”. L’ulteriore impiego dei militari, su disposizione del ministero dell’Interno, di concerto con il ministero della Difesa, a partire dal primo marzo scorso, si aggiunge al personale già impegnato nell’operazione “Strade sicure” a disposizione della prefettura di Napoli, per i servizi di vigilanza a siti e obiettivi sensibili in quest’area metropolitana nonché per compiti di perlustrazione e pattugliamento, in concorso e congiuntamente alle forze dell’ordine e della Polizia metropolitana e locale. Il rinforzo del contingente sarà destinato alla vigilanza delle aree interne e adiacenti alle infrastrutture ferroviarie, tra le quali piazza Garibaldi e zone adiacenti nonché ad altre aree critiche, con particolare riferimento agli scali portuali e aeroportuali.(Ren)