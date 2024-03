© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- VARIEConfronto "Servizi pubblici tra autonomia differenziata e costituzione" organizzato dalla Cisl funzione pubblica della Campania. Ai lavori, introdotti dal leader regionale della categoria Lorenzo Medici, interverranno il presidente della Conferenza episcopale monsignor Antonio Di Donna, il giornalista de "Il Mattino" Marco Esposito, il giuslavorista Domenico Carozza e il presidente della Svimez Adriano Giannola. Concludera' il segretario generale Fp Maurizio Petriccioli. Gran Hotel Capodimonte - Napoli (ore 9.30).Nuova manifestazione dei residenti di via Morghen al Vomero dopo la voragine dei giorni scorsi che ha provocato ingenti danni a chi risiede in zona. Via Morghen - Napoli (ore 10)."Giustizia e informazione" corso di formazione organizzato dal Sugc, con il procuratore di Napoli Nicola Gratteri. Partecipano il questore di Napoli, Maurizio Agricola, la segretaria del Sugc, Geppina Landolfo, il presidente della Fnsi, Vittorio Di Trapani, il segretario generale aggiunto della Fnsi, Claudio Silvestri. Caserma "Nino Bixio” in via Monte di Dio - Napoli (ore 17). (Ren)