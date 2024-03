Caserta: chiesto rinvio a giudizio 43 persone per frode fiscale e riciclaggio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I successivi approfondimenti hanno consentito di acclarare come i proventi illeciti così ottenuti, pari quasi a 12 milioni di euro, venivano reimpiegati nelle attività imprenditoriali di due società attive nel territorio campano, realizzando una evasione di imposta per oltre due milioni di euro di accesi e due milioni e mezzo di Iva. Il sodalizio era anche dedito alla commercializzazione di auto e parti di ricambio di esse, mediante la fraudolenta interposizione di società cartiere, fittiziamente qualificate come esportatori abituali, tra i cedenti comunitari, che effettuavano vendite senza iv, e i reali cessionari nazionali, che acquistavano con Iva a credito a prezzi maggiormente conorrenziali. L’attività investigativa ha consentito di quantificare in oltre quattro milioni l’evasione di Iva generale da questo articolato meccanismo. (Ren)