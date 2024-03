Pnrr: Decaro, rilanceremo su asili e bus

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Anci ha denunciato che la revisione del Pnrr era avvenuta a danno dei Comuni, che avevano dovuto subire il definanziamento di opere, per 10 miliardi. Con il nuovo decreto legge "qualche problema è rimasto — spiega in una intervista al "Corriere della Sera" il presidente dell'associazione dei comuni, Antonio Decaro — ma possiamo dire che, come Comuni, abbiamo portato a casa un risultato importante che non era scontato. Abbiamo recuperato le risorse che erano state spostate in seguito all'accordo con la Commissione europea: 13 miliardi poi scesi a 10". "A noi - aggiunge - sembrava ingiusto perché, come dimostrano i dati dei vari monitoraggi, avevamo rispettato i tempi. A dicembre 2023 risultava che i Comuni avevano fatto 230 mila gare per un importo complessivo di 32,5 miliardi a fronte dei 35 loro assegnati. E di questi già 12,5 miliardi erano stati aggiudicati. Col decreto, i 10 miliardi sono stati recuperati e quindi la realizzazione delle opere può andare avanti, rispettando l'impegno preso con i cittadini". (segue) (Rin)