Napoli: aperte iscrizioni ai nidi del Comune

- Dall'11 marzo al 19 aprile saranno aperte le iscrizioni ai nidi del Comune di Napoli. "I nidi accolgono bambine e bambini da 0 a 3 anni di età, offrendo loro esperienze educative stimolanti per la crescita sul piano affettivo, cognitivo, linguistico, relazionale e sensomotorio. Le bambine e i bambini vengono accolti in spazi progettati sui loro bisogni di crescita e accompagnati da personale educativo esperto e qualificato. I primi mille giorni di vita sono fondamentali per acquisire abilità, autonomie e capacità che sono la piattaforma per organizzare tutte le esperienze future. Sul sito del Comune è disponibile il calendario degli open day che consentiranno alle famiglie di visitare i nidi e di incontrare il personale educativo, sempre pronto al dialogo ed alla collaborazione per sostenere un progetto educativo condiviso. Non perdete questa opportunità", ha dichiarato l'assessore all'istruzione ed alle Famiglie Maura Striano. (Ren)