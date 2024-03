Napoli: 19enne arrestato per droga a Mugnano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un 19enne è stato arrestato per violazione della legge in materia di sostanze stupefacenti a Mugnano di Napoli. Il giovane, intorno alla mezzanotte, si trovava in via Fleming e stava vendendo droga, ma non si era accorto che i carabinieri della locale stazione erano appostati e stavano registrando ogni suo movimento. I militari dell’Arma hanno infatti assistito a un episodio di vendita: il 19enne è stato raggiunto da uno sconosciuto in sella a uno scooter. Tra i due c’è stato uno scambio. Così i carabinieri hanno deciso di intervenire: il 19enne ha lanciato sotto un’auto un involucro che custodiva in tasca, ma non aveva notato che la zona era letteralmente presidiata da militari dell’Arma che hanno notato ogni cosa. L’involucro è stato recuperato: al suo interno alcune dosi di hashish pronte alla vendita. I carabinieri hanno quindi esteso la perquisizione all’abitazione del 19enne: nella sua camera da letto, nascosto tra i vestiti risposti nell’armadio, è stato trovato un cofanetto in ferro con all'interno un panetto di hashish di 51 grammi. Nel cassetto dello stesso armadio sono state trovate altre 15 dosi della stessa sostanza dal peso complessivo di 16 grammi e 37 bustine di plastica trasparente usate presumibilmente per il confezionamento della sostanza stupefacente. Trovati anche un bilancino di precisione e una valigetta. Nella custodia nera c’era una pistola scenica senza tappo rosso calibro 9 e un proiettile a salve in canna. Nel ripostiglio scoperta invece n una busta 92 grammi di marijuana. Il 19enne è stato arrestato mentre la pistola e i 160 grammi di stupefacente sono stati sequestrati. (Ren)