Istat: rischio di povertà in calo al 18,8 per cento nel 2023

- Le modifiche al sistema di tasse e benefici introdotte nel corso dell’anno aumentano l’equità della distribuzione dei redditi disponibili. Lo riferisce l'Istat nel report sulla redistribuzione del reddito in Italia nel 2023. La diseguaglianza, misurata dall’indice di Gini - prosegue -, si riduce lievemente, da 31,9 per cento a 31,7 per cento, mentre il rischio di povertà diminuisce di oltre un punto percentuale, dal 20 per cento al 18,8 per cento. (Com)