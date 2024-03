Perugia: sette arresti per associazione a delinquere finalizzata a truffe, al vertice detenuto a Poggioreale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella giornata odierna la Polizia di Stato di Perugia ha eseguito un provvedimento emesso dal Gip del Tribunale di Perugia con il quale sono state disposte sette misure cautelari in carcere e una misura dell'obbligo di dimora nei confronti di altrettanti soggetti - tutti residenti nella provincia di Napoli – risultati gravemente indiziati dei delitti di associazione a delinquere finalizzata al compimento di truffe. Le indagini prendevano avvio da una denuncia presentata agli inizi dello scorso anno da un cittadino della provincia di Perugia il quale, dopo aver messo in vendita il proprio orologio di significativo valore, su un noto sito internet e-commerce, era stato contattato da un soggetto che aveva manifestato interesse all'acquisito. Raggiunto l'accordo, l'orologio veniva pagato con un assegno circolare di oltre 8.000,00 euro, risultato poi falso. I successivi accertamenti venivano delegati da questa Procura al Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica Polizia Postale e delle Comunicazioni di Perugia; gli approfondimenti svolti consentivano alla componente specialistica della Polizia di Stato di svelare un sodalizio criminale composto da uomini e donne - legati tra loro anche da vincoli parentali - ognuno con compiti ben delineati, in grado di acquistare accessori di lusso (generalmente orologi di valore) con assegni circolari falsi. (segue) (Com)