Perugia: sette arresti per associazione a delinquere finalizzata a truffe, al vertice detenuto a Poggioreale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A capo del sodalizio gli investigatori individuavano un soggetto attualmente detenuto presso il carcere di Poggioreale a Napoli che nonostante lo stato di detenzione riusciva, attraverso l'uso di cellulari dei quali era illecitamente in possesso, a dirigere il gruppo, e a tenere i contatti, non solo con i sodali, ma anche con le vittime. L'attività illecita, basata su modalità consolidate e ripetitive, ha consentito la perpetrazione di circa 50 truffe. In particolare il modus operandi dell'associazione - comune e collaudato - è risultato il seguente: una prima fase di "ricognizione" delle piattaforme di e-commerce, consentiva di individuare sia l'oggetto di valore nonché gli inserzionisti degli annunci di vendita; la seconda fase era quella del "contatto telefonico" che avveniva prima attraverso la messaggistica del sito e poi attraverso contatti WhatsApp; acquista telefonicamente la fiducia del venditore e al fine di rendere maggiormente credibile la bontà della proposta di acquisto, gli indagati indicavano come luogo di incontro per lo scambio dell'orologio la filiale della banca della vittima, ove cioè sarebbe stato incassato l'assegno circolare. Prima di incontrare il venditore gli indagati: predisponevano i titoli falsi recanti i dati della banca emittente, l'importo stabilito ed il nominativo della vittima; attivavano utenze telefoniche VoIP (con prefissi geografici 02, 051, 0742 etc..) da inserire nel motore di ricerca Google in maniera da farle apparire come numerazione degli istituti bancari che avevano emesso - in apparenza - i falsi assegni (in caso di contatti da parte delle vittime, rispondevano sedicenti impiegati dell'istituto di credito con il compito di rassicurare l'interlocutore circa la bontà del titolo); creavano false pagine internet delle filiali bancarie che risultavano aver emesso il titolo nelle quali comparivano i numeri di telefonico VoIP sopra indicati; infatti, chiamando tali numeri - rispondevano o il soggetto detenuto, in via prioritaria, oppure una donna i quali, fingendosi impiegati della banca, fornivano all'interlocutore garanzie verbali relative sia all'autenticità dell'assegno nonché alla relativa provvista. (segue) (Com)