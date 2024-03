Cultura: ministero, biblioteca nazionale di Napoli acquisisce lettera autografa di Leopardi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella lettera - prosegue il ministero della Cultura nella nota -, Leopardi parla della nascita di un componimento mai dato alle stampe, “una edizioncina elegante - come si legge nel testo - dei caratteri di Teofrasto tradotti dal greco in puro e buono italiano”, testimonianza concreta dell’interesse filologico di Leopardi per la realizzazione di una edizione del testo greco che consentisse la più corretta traduzione di un libro poco conosciuto e del quale esisteva una più imprecisa traduzione fatta “dal Costantini”. I due cugini intrattennero nel tempo una fitta corrispondenza, caratterizzata da un profondo affetto e da un comune interesse per la cultura, grazie alla assidua frequentazione sviluppata durante i soggiorni romani di Leopardi. Simile nella scrittura delle consonanti e delle vocali sia per il carattere maiuscolo e per il minuscolo, sia per contenuti e i sentimenti di stima reciproca espressi nel testo, sembra che le due missive possano avere una continuità tra di loro. La biblioteca nazionale di Napoli, terza tra le più importanti biblioteche d'Italia dopo Roma e Firenze, conserva un patrimonio librario di quasi 2 milioni di volumi, circa 20 mila manoscritti, più di 8 mila periodici, 4.500 incunaboli e 1.800 papiri ercolanensi. Edizioni rare e preziose, alle quali si aggiunge l’acquisizione di questa nuova lettera autografa di Giacomo Leopardi. La biblioteca nazionale di Napoli, infatti, è la sede del più importante fondo leopardiano, che comprende - conclude la nota del ministero - oltre alle lettere anche autografi, opere a stampa e altri documenti relativi al poeta. (Com)