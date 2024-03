Trasporti: Legambiente, in Italia 256 chilometri di metropolitana e 666 auto ogni mille abitanti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La lunghezza totale delle linee di metropolitane in Italia è di 255,9 chilometri totali. Nel Regno Unito, dove nel 1825 fu inaugurata la prima ferrovia pubblica della futura europa, a oggi si contano 680 chilometri di linee metropolitane. Guardando ad altri Paesi fondatori della Comunità economica europea, poi diventata Unione europea, invece, i chilometri della rete metropolitana sono 389,8 in Francia e 656,5 in Germania. In Spagna i chilometri ammontano a 615,6. È quanto emerge dal rapporto dal titolo "Pendolaria, speciale aree urbane" pubblicato oggi da Legambiente. Sul fronte delle tranvie il rapporto evidenzia che in Italia ci sono 397,4 chilometri di tranvie: sono 875 in Francia, dove nel solo 2023 sono stati inaugurati ulteriori 40 chilometri, e 2.042 in Germania. Il numero di chilometri di tranvie nel Regno Unito, invece, è pari a 302,8. Per quanto riguarda le ferrovie l'Italia è dotata di 740,6 chilometri di reti suburbane, sono 2.041 in Germania, 1.817 chilometri nel Regno Unito e 1.442 in Spagna. L'indagine analizza quindi l'uso delle automobili da cui emerge che in Italia, in linea con la tradizione industriale che vede nel Bel Paese la realizzazione della prima auto a vapore moderna nel 1864, c'è un elevato utilizzo del mezzo privato, associato ad altrettanto elevati tassi di motorizzazione: si contano in Italia 666 auto ogni mille abitanti "il 30 per cento in più rispetto alla media di Francia, Germania e Spagna", spiegano da Legambiente.(Rer)