Napoli: al via ripristino alberature in via Epomeo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al via il ripristino delle alberature di via Epomeo. Sono stati consegnati questa mattina i lavori per il ripristino delle alberature che costeggiano la sede stradale in via Epomeo. Alla formalizzazione del passaggio dal Comune alla ditta incaricata è intervenuto l'assessore al Verde Vincenzo Santagada, presenti anche il consigliere comunale Roberto Minopoli e il presidente della Municipalità 9 Soccavo–Pianura, Andrea Saggiomo. La prima fase dell'intervento prevede l'abbattimento degli alberi irrimediabilmente compromessi dal punto di vista fitosanitario, che verranno successivamente rimpiazzati con esemplari sani della specie prevalente nella zona. Saranno, inoltre, piantati alberi nelle formelle che ne sono attualmente prive. Per garantire l'attecchimento delle nuove piante ed assicurare una corretta manutenzione è prevista anche l'eliminazione della ceppaia eventualmente presente e la sostituzione del terreno prima della messa a dimora dei nuovi alberi. Sarà inoltre posizionato un tubo di drenaggio per agevolare l'irrigazione e la manutenzione biennale. "Con quest'intervento – ha spiegato l'assessore Santagada – restituiremo a via dell'Epomeo l'aspetto che aveva. Abbiamo scelto di mantenere le stesse specie di alberi che ci sono in zona proprio per preservare l'identità di quest'area. Per il futuro sarà indispensabile una puntuale manutenzione per salvaguardare il patrimonio arboreo di questa strada". (Ren)