Napoli: al via rassegna dedicata a voci bianche Fondazione Pietà de' Turchini (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Venerdì 8 marzo ore 19.00, la rassegna prenderà il via con Conversazioni su pratica e composizione corale, un incontro virtuale, in cui dialogheranno Salvatore Murru (compositore e direttore del coro di voci bianche Le Voci del 48), Milva Coralluzzo (direttore del Coro di voci bianche Il Calicanto di Salerno), Ercole Cortone (direttore del Coro di voci bianche del Conservatorio San Pietro a Majella di Napoli), Maria Carmela Ranieri (direttore del Piccolo Coro del Teatro A. Rendano di Cosenza), Carmelina Sorace (direttore del Coro Le Quinte Parallele - Scuola primaria San Giovanni Battista di Roma); e i compositori Bernardo Maria Sannino, Salvatore Della Vecchia, Claudio Ferrara, Paolo Orlandi e Pietro Ferrario, autori dei brani che saranno eseguiti il giorno successivo nell'ambito della rassegna. Sabato 9 marzo ore 17.30, presso Foqus Fondazione Quartieri Spagnoli, si esibiranno in successione i 5 cori di voci bianche. Apre il concerto il Coro di voci bianche Le Voci del 48, accompagnato dal pianoforte da Massimo Tomei, diretto da Salvatore Murru. Il coro, di cui Murru è anche fondatore, nasce per offrire opportunità formative specifiche nel complesso tessuto sociale dell'allora 48° Circolo Didattico di Napoli, nella periferia orientale della città. Più volte presente al Miur per essersi distinto tra le formazioni scolastiche corali nazionali, ha rappresentato le scuole italiane all'Accademia dei Lincei, in occasione del conferimento del Premio Nobel per la Pace all'Ue sempre nel 2012. A seguire, il Coro Le Quinte Parallele Scuola primaria San Giovanni Battista di Roma, con la direzione di Carmelina Sorace; al pianoforte Patrizia Aguiaro e al flauto dolce Sara Proietti. (segue) (Ren)