Napoli: al via rassegna dedicata a voci bianche Fondazione Pietà de' Turchini (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il coro è formato da tutti gli alunni delle due classi quinte della scuola "San Giovanni Battista" di Roma. La scelta del nome "Quinte Parallele" rimanda ad uno specifico termine musicale, ossia alla successione di note proibita nell'armonia classica, usata da molti compositori e con il tempo poi ammessa fino a diventare pratica comune. E ancora, si esibirà il Coro di voci bianche Il Calicanto con Maria Pia Leo al pianoforte, per la direzione di Milva Coralluzzo. La formazione musicale si propone di esplorare il repertorio colto e quello popolare della letteratura vocale per voci bianche, ma anche di realizzare in chiave multimediale spettacoli musicali. Collabora inoltre col progetto "Coltiviamo talenti" delle Associazioni Laes ed Estro Armonico, che ha come scopo quello di sviluppare le capacità artistiche del bambino attraverso la voce, il canto e la musica corale. Quarto in scaletta, il Piccolo Coro del Teatro A. Rendano di Cosenza, diretto da Maria Carmela Ranieri con l'accompagnamento al pianoforte di Alessandro Greco, si distingue come una delle poche realtà italiane che appartiene ad un teatro di tradizione. I giovani cantori hanno partecipato a diverse Stagioni Liriche ed eventi prestigiosi, come l'inaugurazione dell'anno scolastico al Quirinale alla presenza di Giorgio Napolitano. Chiude la rassegna il Coro di voci bianche del Conservatorio San Pietro a Majella, diretto da Ercole Cortone e accompagnato dal pianoforte di Nicola Polese. Dal 2018 l'attività di questo gruppo è affidata a Carlo Mormile, docente del corso di direzione di coro del Conservatorio di Napoli. (Ren)