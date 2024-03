Napoli: 16enne ferito in lite tra gruppi rivali, arrestati due minori per tanto omicidio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Due minori sono stati arrestati per tentato omicidio in relazione al ferimento di un sedicenne avvenuto la sera del 27 dicembre 2023 a Napoli in piazza Carlo III, zona Vicaria. Le manette sono scattate per un 17enne e per un 16enne, destinatari di una ordinanza di custodia cautelare che ha disposto la misura del trasferimento in un istituto di pena minorile. Secondo la ricostruzione dei fatti, la vittima fu raggiunta da un colpo di pistola al braccio destro e fu ricoverata per diverso tempo presso il reparto di chirurgia dell'ospedale Pellegrini in quanto il munizionamento utilizzato dall’autore del fatto è risultato essere di quello tipicamente utilizzato per la caccia, un proiettile cosiddetto a “pallini”, che ha la caratteristica di frantumarsi in numerose particelle una volta a bersaglio. Per tale motivo il personale sanitario sottopose la persona offesa ad un delicato intervento chirurgico per l’asportazione di tutti i frammenti balistici. Ad avviare le indagini furono gli agenti della Squadra mobile: dagli accertamenti effettuati è emerso che l’evento è da ricondurre ad una conflittualità tra gruppi di giovani appartenenti a quartieri differenti, nello specifico si sono contrapposti dei ragazzi della zona del Borgo Sant’Antonio Abate, di cui la vittima fa parte, contro quelli del Rione Reggia, collocato nei pressi di via Stadera, nel quartiere Poggioreale, al confine tra i comuni di Napoli e Casoria. (Ren)