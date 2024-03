Napoli: Manfredi, Venere stracci è simbolo arte che si fonda su bellezza e inclusione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Abbiamo fortemente voluto ricollocare la Venere degli stracci in piazza Municipio per ribadire il fondamentale principio dell'arte pubblica e gratuita come strumento di bellezza ed inclusione. L'opera aveva attivato un dibattito nella pubblica opinione soprattutto tra le giovani generazioni sensibili alla protezione dell'ambiente ed era giusto riprendere quel percorso. Ringrazio il maestro Pistoletto per la nobile scelta di donare la Venere alla città, l'Altra Napoli per la raccolta fondi destinata al sostegno concreto alle persone più fragili, nonché l'Arcivescovo Battaglia per la disponibilità ad ospitare in maniera definitiva l’opera al termine della collocazione in piazza. Tutte componenti essenziali per una Napoli che si apre all'esterno coniugando la forza dell'arte con il dovere dell'inclusione sociale". E' quanto ha dichiarato il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi in occasione della conferenza stampa di presentazione della nuova Venere degli stracci, rinata dopo l'episodio del luglio dello scorso anno quando un incendio incenerì la prima versione dell'opera di Michelangelo Pistoletto. (Ren)