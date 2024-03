Cultura: Lucidi (Altra Napoli), soldi per rinascita Venere stracci donati a due cooperative

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La raccolta fondi che fu avviata a seguito dell’incendio della Venere degli stracci allo scopo di finanziare una nuova istallazione servirà per sostenere due progetti di grande valenza sociale. Lo ha spiegato il vicepresidente di Altra Napoli Ef, Antonio Roberto Lucidi, in occasione della conferenza stampa convocata per la presentazione della nuova Venere degli stracci. Su richiesta del maestro Michelangelo Pistoletto, autore dell’opera, i soldi sono stati devoluti a progetti di interesse sociale. Altra Napoli, che si era attivata per la raccolta fondi, ha quindi individuato la Cooperativa “Le Lazzarelle” e l'Associazione ”La Scintilla”. “Sono progetti che mettono al centro della loro azione il sostegno alla disabilità e all’inclusione”, ha sottolineato Lucidi. Nello specifico il denaro consentirà alle Lazzarelle di ampliare la loro attività di ristorazione, nella quale sono impiegate le detenute del carcere di Pozzuoli: “Il denaro permetterà l’apertura di un ristorante di fronte ai locali che già oggi ospita il bistrot delle Lazzarelle. Per quanto riguarda ‘La Scintilla’, i soldi serviranno a rafforzare l’opera della cooperativa che offre un modello di casa comune in cui persone con disabilità motoria e cognitiva possono vivere insieme, dedicandosi a diversi laboratori e risolvendo il problema del ‘dopo di noi’”, ha spiegato Lucidi.(Ren)