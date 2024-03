Trasporti: Legambiente, Roma con 60 km di metropolitane terza tra Milano, Napoli e Torino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tra le quattro città italiane prese in esame, Roma, Milano, Torino e Napoli, la Capitale è terza nel rapporto tra chilometri di metropolitane e abitanti. Milano è la prima per numero di chilometri ogni 100 mila abitanti, pari a 3,2, seguita da Napoli con 1,5 chilometri ogni 100 mila abitanti, po c'è Roma con 1,43 e Torino con 0,66. È quanto emerge dal rapporto dal titolo "Pendolaria, speciale aree urbane" pubblicato oggi da Legambiente. Nel capoluogo lombardo – si legge nel documento - sono presenti 103,8 chilometri di metropolitana e 121 stazioni, pari, rispettivamente, a 3,2 chilometri e 3,71 stazioni ogni 100 mila abitanti. A Napoli, invece, i chilometri di metropolitana sono 47, mentre le stazioni sono in tutto 37, che equivalgono a 1,5 chilometri e 1,2 stazioni ogni 100 mila abitanti. A Roma ci sono 60,6 chilometri di metropolitana e 73 stazioni, equivalenti a 1,43 chilometri e 1,68 stazioni ogni 100 mila abitanti. In ultima posizione Torino, con 14,9 chilometri di metropolitana e 23 stazioni, pari a 0,66 chilometri e 1,02 stazioni ogni 100 mila abitanti. (Rer)