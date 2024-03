Regioni: convocata per domani Conferenza, all'esame terzo mandato sindaci

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E’ convocata una seduta della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome il 7 marzo alle ore 10 (Roma. Via Parigi 11) in modalità mista, con all’ordine del giorno anche i temi che saranno poi affrontati nelle successive conferenze Unificata e Stato-Regioni. Sono all’esame della Conferenza delle Regioni: informativa in merito alla richiesta del presidente di Anci relativa alla proposta di impugnativa davanti alla Corte Costituzionale della norma che non consente il terzo mandato a tutti i Sindaci italiani; valutazioni in merito alla nota del Dipartimento della funzione pubblica avente ad oggetto: “Indicazioni operative per Regioni e Province Autonome coinvolte nel progetto “Assistenza tecnica a livello centrale e locale” (cd. progetto 1000 esperti) relative alla estensione delle attività e della durata del progetto”; proposta di documento sulle priorità del settore salute; approvazione Schema di Accordo di collaborazione tra il Commissario Generale di sezione per l’Italia per Expo 2025 Osaka e le singole Regioni e Province Autonome in esito all’incarico della Conferenza delle Regioni del 22 febbraio al coordinatore della Commissione sviluppo economico. (Com)