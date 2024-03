8 marzo: Cgil, vogliamo fatti e non retorica da un governo che peggiora condizione donne (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per Ghiglione, inoltre, "servono servizi pubblici per liberare le donne dalle responsabilità di cura. A cosa servono i bonus per gli asili nido se poi non vengono creati? Vogliamo che venga introdotto il congedo paritario per i padri per non essere più discriminate all'atto delle assunzioni e nei percorsi di carriera. Chiediamo fortemente di respingere la proposta di legge che vuole obbligare le donne che decidono di interrompere la gravidanza ad ascoltare il battito cardiaco del feto. Qui – ha continuato la segretaria nazionale della Cgil – si propone una violenza istituzionale, mentre in Francia è stato inserito in Costituzione il diritto delle donne di decidere sul proprio corpo. L'8 marzo le donne italiane faranno rumore – ha concluso Ghiglione –, alcune in piazza, altre nelle tante iniziative che si terranno in tutte le città, e il 9 manifesteremo per chiedere la pace e il diritto al dissenso. Il nostro rumore coprirà la retorica di chi si professa dalla parte delle donne ma poi, nei fatti, agisce nel modo contrario, rendendole sempre più marginali e privandole di ogni opportunità”. (Rin)