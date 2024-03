Napoli: primo incontro pubblico "Coscienza Comune" contro violenza donne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In occasione della Giornata internazionale dei diritti della donna, l'assessorato all'Istruzione e alle famiglie del Comune di Napoli ha organizzato il primo incontro pubblico del progetto "Coscienza Comune", promosso dalla Consulta delle Elette come percorso educativo volto al contrasto alla violenza e agli stereotipi di genere. Il progetto Coscienza Comune coinvolge 13 scuole e 400 studenti e intende stimolare la riflessione sugli stereotipi in cui sono ingabbiate le rappresentazioni della donna nella società civile. Dal titolo "Sebben che siamo Donne... tra passato, presente e futuro", l'incontro permetterà agli allievi degli istituti che hanno aderito al progetto di ascoltare le testimonianze di donne che si sono distinte in ambito politico, accademico, professionale e sportivo, nonché di donne che si stanno affermando come protagoniste del futuro, analizzando e osservando la condizione della donna all'interno della società, nel passato e nel presente, e riflettendo sulle prospettive future. L'incontro avrà inizio alle ore 10 di venerdì 8 marzo presso il Teatro Trianon Viviani con i saluti istituzionali dell'Assessore all'Istruzione e alle Famiglie Maura Striano, dell'Assessore allo Sport e alle Pari Opportunità Emanuela Ferrante, della Presidente della Consulta delle Elette, Annamaria Maisto, e del Direttore Artistico del Teatro Trianon Viviani Marisa Laurito. (Ren)