Napoli: Pistoletto, vorrei abbracciare chi ha incendiato Venere stracci

- Il maestro Michelangelo Pistoletto ha rivolto un pensiero a Simone Isaia, il giovane accusato di avere incendiato la Venere degli stracci e condannato in primo grado a quattro anni di reclusione. “Io vorrei abbracciare la persona che ha commesso questo delitto”, ha detto Pistoletto nel corso della conferenza stampa per presentare la nuova Venere. “Come evitiamo la mostruosità del delitto non la abbracciamo con la vulnerabilità del nostro pensiero più illuminato?”, ha osservato. Pistoletto si è poi detto “felice che la ricostruzione della Venere degli stracci in Piazza Municipio porti cura, beneficio e salvezza a tante persone che ne hanno bisogno. Che gli stracci della Venere si trasformino nel denaro necessario a realizzare le iniziative di recupero, rigenerazione e reinserimento intraprese”.(Ren)