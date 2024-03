Napoli: via a lavori efficientamento energetico e adeguamento sismico scuola De Nicola (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Altrettanto importanti gli interventi di miglioramento sismico per aumentare i coefficienti di sicurezza dell'edificio. Attualmente l'istituto superiore De Nicola è uno degli istituti di riferimento della V municipalità di Napoli Vomero-Arenella con il Liceo Scientifico tradizionale e quello Scienze Applicate, nonché il liceo delle Scienze Umane anche con opzione economico-sociale. L'istituto superiore De Nicola come istituto tecnico economico ha l'indirizzo Amministrazione, finanza e marketing e, negli anni, ha ampliato la propria offerta formativa attivando due ulteriori articolazioni che consentono di diversificare la scelta degli studenti, all'inizio del II biennio, con il profilo Relazioni internazionali per il Marketing e sstemi informativi aziendali. A partire dall'anno scolastico 2022/2023 è stata attivata la prima classe dell'istituto tecnico tecnologico Grafica e comunicazione che persegue l'obiettivo di progettare, realizzare e gestire la comunicazione grafica e multimediale attraverso l'uso di diversi supporti. Marianna Salierno, consigliera metropolitana delegata alla Programmazione e all'edilizia Scolastica ha espresso soddisfazione: "Stiamo entrando nel vivo della fase attuativa del Pnrr su moltissimi istituti della città di Napoli e della sua area metropolitana. Grazie a questi fondi, nei prossimi anni, saremo in grado di ammodernare e rendere più sicure le nostre strutture scolastiche". (Ren)