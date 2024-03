Trasporti: su estensione metropolitane Roma terza in Italia, in Europa dietro Berlino e Parigi  (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un ritardo infrastrutturale che, secondo Legambiente, emerge guardando anche i dati nazionali. La lunghezza totale delle linee metropolitane in Italia, infatti, è di 255,9 chilometri totali. Nel Regno Unito, dove nel 1825 fu inaugurata la prima ferrovia pubblica della futura europa, a oggi si contano 680 chilometri di linee metropolitane. Guardando ad altri Paesi fondatori della Comunità economica europea, poi diventata Unione europea, invece, i chilometri della rete metropolitana sono 389,8 in Francia e 656,5 in Germania. In Spagna i chilometri ammontano a 615,6. Sul fronte delle tranvie il rapporto evidenzia che in Italia ci sono 397,4 chilometri di tranvie: sono 875 in Francia, dove nel solo 2023 sono stati inaugurati ulteriori 40 chilometri, e 2.042 in Germania. Il numero di chilometri di tranvie nel Regno Unito, invece, è pari a 302,8. Per quanto riguarda le ferrovie l'Italia è dotata di 740,6 chilometri di reti suburbane, sono2.041 in Germania, 1.817 chilometri nel Regno Unito e 1.442 in Spagna. (segue) (Rer)