Trasporti: su estensione metropolitane Roma terza in Italia, in Europa dietro Berlino e Parigi  (4)

- "La Capitale d'Italia è tra le peggiori in Europa per dotazione di binari di metro e tranvie, le opere oggi finanziate non basteranno certo a colmare il divario con le altre città”, ha commentato Roberto Scacchi, responsabile Mobilità di Legambiente e presidente di Legambiente Lazio. “Bisogna invece accelerare vertiginosamente e rigorosamente – ha aggiunto - con tutti i progetti mancanti, quei cantieri della transizione ecologica con i quali dare l'impulso per un gran salto di qualità nella mobilità romana: ogni chilometro di nuovi tracciati per le metro, la chiusura dell'anello ferroviario e ogni tram, a partire da quello che dalla stazione Termini raggiungerà San Pietro cambiando in meglio il cuore di Roma", ha concluso. (Rer)