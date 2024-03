Campania: Cammarano (M5s), Anas conferma riapertura Cilentana entro Pasqua

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Entro le prossime festività pasquali riaprirà la Strada Statale 18 Cilentana. Oggi in commissione speciale Aree interne, il responsabile Area Gestione Rete Campania di Anas ha confermato il cronoprogramma relativo alla conclusione dei lavori di ristrutturazione del viadotto Acquarulo e l'obiettivo di riaprire la Ss18 entro fine mese". Lo ha annunciato il presidente della commissione speciale Aree interne Michele Cammarano che ha ascoltato oggi in audizione l'ingegnere Sandro Assunto, responsabile Area gestione rete Campania di Anas. Per Cammarano è "una notizia importante che impatta notevolmente sui residenti delle aree interne del Cilento, soprattutto studenti e pendolari, che in queste settimane hanno vissuto notevoli disagi a causa della chiusura del tratto stradale. I percorsi alternativi infatti hanno posto una notevole pressione sui trasporti pubblici e compromesso i tempi di intervento dei mezzi di soccorso. Anas ha inoltre avviato una serie di attività manutentive sulla Cilentana e sono in programma altri interventi per circa 8 milioni di euro per il rifacimento di cordoli e barriere lungo i viadotti. Sono anche in avvio le attività di sistemazione del dissesto che c'è stato in corrispondenza della località Roccagloriosa, i cui lavori termineranno in poche settimane". "E' necessario - ha aggiunto Cammarano - garantire soluzioni rapide ed efficaci per mitigare le difficoltà che il territorio sta affrontando. Ringrazio la direzione di Anas per aver recepito le richieste delle comunità locali e per l'impegno nel fornire risposte concrete. Continueremo a monitorare la situazione auspicando un rapido ripristino della normale circolazione".(Ren)