Napoli: al via rassegna dedicata a voci bianche Fondazione Pietà de' Turchini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Venerdì 8 e sabato 9 marzo, nell'ambito della stagione Frequenze inaudite, parte la IV edizione di Napoli InCanta – Teorie d'affetti, rassegna dedicata alle voci bianche e alla composizione contemporanea, curata dalla Fondazione Pietà de' Turchini. Realizzata con la consulenza artistica di Salvatore Murru, in collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito – Comitato nazionale per l'apprendimento pratico della musica per tutti gli studenti e Fondazione Foqus, la rassegna sarà un'indagine sul mondo della pratica corale dei bambini e un momento di confronto tra compositori e direttori alla scoperta di un paesaggio sonoro tra note ed affetti. Si parte venerdì 8 marzo ore 19.00 in modalità digitale, con Conversazioni su pratica e composizione corale, un salotto virtuale con esperti del settore, che potrà essere seguito su www.turchini.it/live. Sabato 9 marzo, presso Foqus - Fondazione Quartieri Spagnoli, la rassegna Napoli InCanta prosegue live con cinque cori di voci bianche di diversa provenienza regionale e nazionale (Coro di voci bianche Le Voci del 48, Coro Le Quinte Parallele Scuola primaria San Giovanni Battista di Roma, Coro di voci bianche Il Calicanto, Coro di voci bianche Il Calicanto, Piccolo Coro del Teatro A. Rendano di Cosenza). (segue) (Ren)