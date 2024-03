Campania: Bicchielli (Noi moderati), da Regione sperpero soldi con smart card

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Quella delle card vaccinali è solo una delle tante iniziative della Regione Campania che nasconde l'ennesimo sperpero di denaro pubblico e oggi la Corte dei Conti conferma i nostri dubbi". Lo ha dichiarato l'onorevole Pino Bicchielli, vicepresidente di Noi moderati alla Camera dei deputati commentando l'esito della vicenda della Corte dei conti regionale che vede indagato il presidente De Luca per la 'smart card' regionale che attestava l'avvenuta vaccinazione contro il Covid. "Secondo quanto emerso, per i giudici contabili la spesa sostenuta dalla Regione, pari a 3,7 milioni di euro, era ingiustificata, dal momento che proprio in quel periodo veniva introdotto dallo Stato il Green Pass ed è proprio su questo che abbiamo più volte provato a chiedere spiegazioni alla Regione Campania e al presidente che di tutta risposta ha riservato ai cittadini campani il solito atteggiamento menefreghista - ha aggiunto il deputato salernitano - Atteggiamenti intollerabili da parte di chi dovrebbe garantire sempre e comunque la trasparenza, fare gli interessi dei campani e non sperperare il loro denaro come se fosse cosa propria. Consigliamo a De Luca di abbandonare gli abiti dello showman e di dedicarsi seriamente al ruolo che ricopre e alla Regione Campania che fa i conti con difficoltà non di poco conto". (Ren)