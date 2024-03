Imprese: fonti, dialogo avanzato tra Leonardo e Fincantieri per acquisizione Wass

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Leonardo e Fincantieri sarebbero a uno stadio avanzato di dialogo per trovare un accordo per la cessione della società Wass al gruppo cantieristico. È quanto apprende Agenzia Nova da fonti vicine al dossier. Wass (Whitehead Alenia Sistemi Subacquei) è stata una società controllata di Finmeccanica operante nel settore della costruzione di sistemi di difesa subacquei, come siluri e sonar. Dal primo gennaio 2016 le attività di Wass sono confluite nella divisione Sistemi di Difesa, nell'ambito del settore Elettronica, Difesa e Sistemi di sicurezza di Leonardo, la ex Finmeccanica. Già il 2 marzo scorso, il quotidiano economico-finanziario “Milano Finanza” aveva annunciato la volontà del gruppo guidato da Pierroberto Folgiero di avviare operazioni straordinarie per accelerare la crescita nel settore della Difesa. Secondo le fonti citate da MF, l’Amministratore delegato starebbe studiando un aumento di capitale o il lancio di un’obbligazione, con l’obiettivo di un rafforzamento patrimoniale, probabilmente proprio al fine di raccogliere le risorse necessarie ad acquisire Wass. Secondo MF, infatti, Fincantieri starebbe preparando l’acquisizione di una società nel campo della Difesa. (segue) (Rec)