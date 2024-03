Pa: Zangrillo ha incontrato a Roma i nuovi funzionari del comune di Caivano (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La capacità di donare forze nuove e nuovo vigore all’Amministrazione comunale - ha continuato Zangrillo - significa renderla capace di tornare ad essere un riferimento per il tessuto produttivo e per la popolazione locale che vive in modo onesto e laborioso questi luoghi, a cui dobbiamo dare risposte tangibili. Si tratta di un impegno complesso, che ci coinvolge in una sfida comune e assolutamente necessaria. La rinascita di questo territorio – ha aggiunto il ministro – passa da un approccio culturale corretto, una via che stiamo percorrendo anche con il coinvolgimento diretto delle scuole". L’incontro con i nuovi funzionari si è svolto in concomitanza con le elezioni, con circa 800 piccoli votanti, dei 24 rappresentanti – 12 bambine e 12 bambini – del Consiglio delle bambine e dei bambini di Caivano, che si insedierà il 20 marzo in occasione della Giornata internazionale della felicità. Tra gli interventi del piano realizzato dalla Funzione pubblica, questa iniziativa punta a coinvolgere gli alunni delle classi quarte e quinte delle quattro Scuole primarie del comune nei processi decisionali sulle questioni relative alla vita dei minori, facendo esperienza diretta di cittadinanza attiva e di partecipazione. All’incontro con i neoassunti, oggi, erano presenti rappresentanti del Dipartimento della funzione pubblica, di Formez Pa, della Scuola nazionale dell’amministrazione (Sna) e della Scuola umbra di amministrazione pubblica. Nel corso della giornata i nuovi funzionari del comune di Caivano hanno visitato palazzo Vidoni e hanno assistito alla presentazione di Syllabus, la piattaforma di formazione dedicata al capitale umano delle Pa. È prevista per il 15 marzo, intanto, una nuova riunione del Tavolo permanente per il rilancio economico del comune di Caivano, dopo il suo insediamento avvenuto il 13 febbraio scorso. (Com)