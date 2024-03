Campania: De Luca e altri cinque a giudizio davanti a Corte conti per smart card

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Regione Campania e sei funzionari dovranno comparire dinanzi alla Corte dei Conti per rispondere del presunto danno erariale, contestato dalla procura contabile, in relazione all'adozione della "smart card" nel periodo covid. Ai sei viene contestato un presunto danno erariale da 3,7 milioni di euro. Sotto accusa c'è la "smart card", un sistema di certificazione di avvenuta vaccinazione, guarigione o negatività, promossa dalla Campania per consentire ai cittadini di fruire di diversi servizi come quelli turististi, alberghieri, weeding, trasporti e spettacoli. La spesa per la "smart card", per la procura contabile sarebbe stata inutile, perché essa era un doppione del green pass che fu adottato a livello nazionale. Con De Luca dovranno affrontare il giudizio Italo Giulivo, coordinatore dell'unità di Crisi regionale per l'emergenza epidemiologica da Covid-19, Antonio Postiglione, membro e vice dell'unità di crisi, e gli altri componenti Massimo Bisogno, Ugo Trama e Roberta Santaniello. A De Luca è contestato il 25% del danno complessivo, pari a oltre 928mila euro. (Ren)