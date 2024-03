Caivano: Anastasi (Formez), formeremo neo assunti con strumenti avanzati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Caivano “stiamo lavorando da una parte con un approccio di tipo emergenziale, dall’altra con un approccio progettuale. Infatti, se penso a quanto ha portato tutti voi qui oggi, posso dire che si è cominciato da un’analisi organizzativa e da un fabbisogno del personale, passando poi alla gestione del concorso, peraltro gestito in tempi sfidanti”. Lo ha affermato il presidente Formez, Giovanni Anastasi, intervenendo oggi a Palazzo Vidoni, in occasione della presentazione del programma di formazione al quale parteciperanno i funzionari neo assunti al Comune di Caivano. All’iniziativa è intervenuto il ministro per la Pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo e il Capo dipartimento della Funzione pubblica, Marcello Fiori. Il presidente Anastasi ha poi aggiunto: “Adesso ci occuperemo del vostro percorso formativo, ovvero di accompagnarvi verso la vostra missione professionale e ciò sarà realizzato con un approccio metodologico complesso, tramite anche strumenti e piattaforme avanzate, testimonianze e case studies”. “Complimenti per il percorso fatto e, aggiungo un ringraziamento personale, per quanto avete deciso di fare e farete, sono convinto che sarete protagonisti di un percorso di cambiamento che tutti quanti vogliamo che si realizzi”, ha concluso. (Rin)