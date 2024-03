Campania: Cantalamessa (Lega), De Luca incapace a utilizzare fondi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il fatto che la Corte dei Conti abbia citato in giudizio Vincenzo De Luca per un presunto danno erariale da 3,7 milioni di euro legato alle smart card del vaccino anti Covid, è la prova provata che il governatore della Campania oltre a essere incapace a utilizzare i fondi, quando lo fa li spende pensando alle proprie campagne elettorali non certo al bene dei cittadini" Lo ha dichiarato il senatore della Lega Gianluca Cantalamessa. "La smart card, la tessera made in Campania che attestava l'avvenuta vaccinazione Covid, secondo la Procura contabile è 'una spesa inutile' che De Luca deve risarcire alla Regione. A poco serviranno gli show del presidente che non perde occasione di alzare la voce sulla qualunque per distrarre l'attenzione dalla sua incapacità. A pagare però per i suoi innumerevoli fallimenti sono i campani. Adesso basta", ha concluso Cantalamessa. (Ren)