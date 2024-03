Campania: Zinzi (Lega), Corte conti interviene su smart card perché mancato buonsenso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca "a processo per la smart card del vaccino anti Covid della Regione Campania, una spesa che per la Corte dei Conti è 'inutile' e 'ingiustificata' e per la quale il governatore, secondo la magistratura contabile, deve essere condannato a risarcire quasi un milione di euro.. Non stupisce che lo 'sceriffo' De Luca si sia reso responsabile dell'ennesima misura fallimentare con cui ha gestito la sanità in regione, in un momento di grande emergenza, sperperando i soldi dei cittadini campani". Lo ha sottolineato il deputato campano della Lega Gianpiero Zinzi. "Ci avevamo visto lungo quando con una interrogazione avevo espresso non poche perplessità su una card vaccinale che viola la normativa della privacy, doppione del Green Pass europeo e difforme rispetto alla normativa nazionale, chiedendone conto in consiglio regionale. Oggi, ci ha pensato la magistratura contabile ad inchiodare De Luca alle proprie responsabilità. Come se la drammatica situazione sanitaria non fosse abbastanza evidente e sotto gli occhi di tutti", ha concluso Zinzi.(Ren)