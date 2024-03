Napoli: venerdì convegno su parità di genere per imprese, vantaggi e opportunità (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Chiuderà i lavori Antonio Marchiello, assessore Attività produttive, lavoro, demanio della Regione Campania. La certificazione della parità di genere attesta le misure concretamente adottate dal datore di lavoro per ridurre il divario di genere all'interno dell'azienda. È stata introdotta dalla Legge n. 162 del 5 novembre 2021, e prevede la possibilità per le imprese di conseguire la certificazione a seguito di specifica istruttoria. Il legislatore nazionale, istituendo la Certificazione della parità di genere, ha inteso dare attuazione a quanto previso dal Piano nazionale di ripresa e resilienza ("Pnrr"), ove la parità di genere rappresenta una delle tre priorità trasversali insieme al sostegno ai Giovani, al Mezzogiorno ed al riequilibrio territoriale. Le imprese certificate per la parità di genere ai sensi dalla Legge n. 162 del 5 novembre 2021 possono ottenere: sgravi contributivi riservati alle organizzazioni in possesso della certificazione al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento, nel limite dell'1 per cento dei contributi complessivamente dovuti e di 50.000 euro annui; punteggio premiale per la valutazione, da parte di autorità titolari di fondi europei nazionali e regionali, di proposte progettuali ai fini della concessione di aiuti di stato a cofinanziamento degli investimenti sostenuti; riduzione della garanzia fideiussoria per la partecipazione a gare pubbliche; acquisizione di un miglior posizionamento in graduatoria nei bandi di gara per l'acquisizione di servizi e forniture. (Ren)