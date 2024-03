Napoli: Ricci (Cgil), Lep non uniformi nel Paese, autonomia aumenta disuguaglianze

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I livelli essenziali delle prestazioni "dovrebbero essere erogati in maniera uniforme nel Paese ma, purtroppo, questo non corrisponde alla realtà perché, per come sono definiti, i Lep non sono essenziali rispetto alla esigibilità dei diritti costituzionali, ma rispetto al loro finanziamento". Così il segretario generale Cgil Napoli e Campania, Nicola Ricci, durante l’audizione della Commissione parlamentare per le questioni regionali, che si è riunita oggi alla Prefettura di Napoli. "La copertura finanziaria dei Lep - ha aggiunto Ricci - deve essere garantita dalla fiscalità regionale o almeno dalla maggioranza di essa e dalle necessarie risorse dello Stato. Dei 128 miliardi di euro stanziati dallo Stato per l’anno 2023 – di cui 124 destinati al finanziamento dei Livelli essenziali di assistenza (i Lea) – alla Campania spettano circa 11,46 miliardi di euro. Tuttavia, ne riceverà soltanto 11,23 miliardi di euro poiché 230 milioni di euro sono stati decurtati 'alla fonte' a causa della 'migrazione sanitaria'. La ripartizione del Fondo sanitario nazionale 2023 è avvenuta con i nuovi criteri, stabiliti dal Ministero della Salute con il decreto del 30 dicembre 2022. Si è tenuto conto della popolazione residente, del tasso di mortalità della popolazione con età inferiore ai 75 anni, dei consumi sanitari per età, nonché di alcuni indicatori rappresentativi di particolari situazioni territoriali impattanti sui consumi sanitari". (segue) (Ren)