Stellantis: Palombella (Uilm), su Pomigliano chiarire sfide della transizione

- “Pomigliano, in questo momento, si direbbe che scoppia di salute. Ci sono tanti lavoratori trasfertisti di Melfi e di Cassino, però questo per noi non basta. Qualche mese fa hanno annunciato che la Panda sarebbe andata via, adesso invece hanno annunciato che la produzione resta fino al 2027: non possiamo vivere di annunci, vogliamo vivere di impegni concreti, di piani stabili e che ci impegnano a fare queste cose”. E’ quanto ha affermato Rocco Palombella, leader della Uilm, a margine del Consiglio regionale della categoria riunito a Napoli per discutere della piattaforma contrattuale. “Pomigliano - ha aggiunto Palombella - ha dimostrato di essere una delle realtà di Stellantis più importanti d'Italia che produce e produce anche con una economicità. E’ un territorio che, a differenza di quello che si diceva, è in grado di poter rispettare quelli che possono essere gli obiettivi di una grande multinazionale”. (segue) (Ren)