Imprese: fonti, dialogo avanzato tra Leonardo e Fincantieri per acquisizione Wass (2)

- Un portavoce di Leonardo, interpellato in proposito da Agenzia Nova, non ha confermato l'accordo, pur ammettendo che da tempo l'azienda porta avanti colloqui con Fincantieri circa la possibilità di una cessione delle attività subacquee. Una portavoce di Fincantieri, da patrte sua, non ha confermato né ha commentato la notizia. Con la vendita di Wass, Leonardo si disimpegnerebbe da un’attività non strategica, migliorando marginalmente il conto finanziario. L’accordo tuttavia non comprenderebbe la cessione della società Oto Melara, che produce cannoni navali e torrette per carri armati, anche perché l'ex azienda spezzina, diventata anch'essa nel 2015 una divisione della ex Finmeccanica, è parte dell’accordo che Leonardo sta cercando di perfezionare con l’azienda tedesca Knds, con l’obiettivo di partecipare allo sviluppo del carro armato europeo. Nella strategia di Fincantieri, invece, sta diventando sempre più centrale il settore della difesa, che oggi vale circa il 40 per cento del fatturato. Il gruppo cantieristico ha individuato proprio nelle attività subacquee una delle principali direttrici di sviluppo, lanciando il Polo nazionale della subacquea a La Spezia, inaugurato lo scorso dicembre. Nell'ottobre scorso, Leonardo e Fincantieri hanno inoltre avviato una collaborazione strategica nel dominio subacqueo, con la firma di un memorandum d’intesa per definire iniziative e sviluppi legati a sistemi, inclusi droni subacquei, di protezione delle infrastrutture critiche sottomarine. (segue) (Rec)