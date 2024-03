Pa: Zangrillo ha incontrato a Roma i nuovi funzionari del comune di Caivano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è svolto oggi a palazzo Vidoni, sede romana del Dipartimento della funzione pubblica (Dfp), un incontro tra il ministro per la Pubblica amministrazione, senatore Paolo Zangrillo, e i nuovi funzionari del comune di Caivano assunti nell’ambito del piano di interventi per il rilancio della comunità territoriale e il rafforzamento della capacità amministrativa dell’ente comunale commissariato. Lo comunica il ministero in una nota. L’intervento – condiviso tra la Funzione pubblica, il Dipartimento per gli affari interni e territoriali del ministero dell’Interno, il commissario di governo per il Risanamento e la Riqualificazione, Fabio Ciciliano, e la commissione straordinaria guidata da Filippo Dispenza – ha infatti previsto, tra le sue linee d’azione, il reclutamento di 16 unità di personale, a tempo pieno e indeterminato, tra cui sei educatori scolastici e altrettanti assistenti sociali, due istruttori direttivi tecnici, un istruttore direttivo tecnico ambientale e un istruttore direttivo informatico. La procedura, indetta dalla commissione Ripam e avviata con la pubblicazione del bando sul portale inPa il 16 novembre scorso, ha visto già il 18 gennaio la pubblicazione delle graduatorie per i diversi profili. "Oggi è un giorno di gioia e di verifica della nostra responsabilità", ha detto il ministro Zangrillo rivolgendo i suoi auguri di buon lavoro ai neoassunti. "L’inserimento di nuove risorse rappresenta un messaggio di fiducia verso il futuro e, allo stesso tempo, la testimonianza del rispetto degli impegni presi per il celere recupero di una comunità ferita e per troppo tempo dimenticata dallo Stato, diventata terreno di conquista per la criminalità organizzata", ha aggiunto. (segue) (Com)