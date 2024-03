Napoli: al Cardarelli convegno su scenari nella sanità per regionalismo differenziato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quale sarà il futuro del sistema sanitario regionale campano all'indomani dell'approvazione del regionalismo differenziato? Rispondere a questa domanda è fondamentale per poter effettuare già oggi le scelte di programmazione che incideranno sulla vita di ospedali e aziende sanitarie. In questa prospettiva il prossimo giovedì 7 marzo è in programma al Cardarelli un convegno dal titolo "L'impatto dell'autonomia differenziata sulla sanità del Mezzogiorno" che vedrà le relazioni di Ettore Cinque, Assessore al Bilancio della Campania, Nino Cartabellotta, Presidente della Fondazione GimbeE, Riccardo Realfonzo, Professore di Economia presso l'Università del Sannio. I lavori - introdotti da Enrico Coscioni, Presidente di Agenas, Antonio d'Amore, Direttore Generale del Cardarelli e Mons. Antonio Di Donna Presidente della Conferenza Episcopale Campana – vedranno la conclusione di Vincenzo De Luca, Presidente della Giunta Regionale della Campania. Il dibattito sarà moderato da Francesco De Core, Direttore de "Il Mattino". Il convegno si terrà a Napoli, in via A. Cardarelli 9, presso il Padiglione Monumentale (pad. N) dell'ospedale Cardarelli, nel Salone Moriello, alle ore 10.00.(Ren)