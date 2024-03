Ambiente: Manfredi, non sia transizione fatta per ricchi e pagata da poveri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Dobbiamo stare attenti di commettere con i temi della transizione ambientale gli stessi errori commessi con l’urbanistica sociale: se facciamo una transizione ambientale per i ricchi, che pagano i poveri, alla fine non avremo nessuna transizione ma creeremo ancora più fratture nella società”. A dirlo il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, intervenendo nel corso del convegno “Impact now - Un altro capitalismo è possibile” organizzato a Roma da Human foundation. La vera sfida “è fare in modo che questi percorsi di transizione siano partecipati”, ha aggiunto. (Rin)