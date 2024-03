Autonomia: Cantalamessa (Lega), assenza Regione ad audizione è sciatteria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'assenza di esponenti della Regione Campania dal ciclo di audizioni tenute oggi in Prefettura a Napoli dalla commissione bicamerale per le Questioni regionali, oltre che essere assolutamente ingiustificabile, è la prova provata che a De Luca interessa soltanto fare avanspettacolo di fronte alle telecamere, ma scappa dal confronto quando lo si fa nel merito. Peraltro è un De Luca che rinnega se stesso, visto che oggi attacca l'autonomia quando in passato aveva già proposto un accordo preliminare per ottenere maggior autonomia". Lo ha dichiarato in una nota il senatore campano della Lega, Gianluca Cantalamessa. "Non partecipare all'appuntamento e inviare come rimpiazzo un funzionario è una mancanza di rispetto verso il Parlamento e la stessa commissione, che è venuta a Napoli apposta per fare questa importante riunione e approfondire l'argomento", ha concluso.(Ren)